Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva Türkiye'ye teşekkür etti Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Ankara'nın simgesi Atakule'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek vermek amacıyla Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatılması dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

15.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:54
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva Türkiye'ye teşekkür etti Açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Ankara'nın simgesi Atakule 'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek vermek amacıyla Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatılması dolayısıyla Türkiye 'ye teşekkür etti.
Aliyeva, Facebook hesabından Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatılan Atakule'nin fotoğrafıyla paylaştığı mesajında, "Kardeşimiz Türkiye'ye derin şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerimiz her zaman hem mutlu hem de zor günlerde birbirinin yanındadır. Bizim birliğimiz, bizim gücümüz bundadır. Halklarımıza sağlık, ülkelerimize barış ve refah diliyorum. Yüce Tanrı dünyamızı korusun!" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine destek vermek amacıyla 11 Nisan'da Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk Bayrağı yansıtmıştı.
Türkiye de bu jest üzerine Azerbaycan ile olan yakınlığını, dayanışmasını ve kardeşliğini simgelemesi amacıyla Atakule'yi, kardeş ülkenin bayrağının renkleriyle aydınlatmıştı.
Kulenin tepe kısmındaki ekranlarda "İki Devlet Tek Millet, Can Azerbaycan'a Sevgilerle" mesajı yazılırken, Atakule'nin AVM kısmında bulunan kavisli dev led ekranlardan iki ülkenin bayrakları dalgalandırılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Atakule, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Haberler
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Haberler ›› Güncel ››Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva Türkiye'ye teşekkür etti Açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:30: Vaka sayısı artan Kosova'da tedbirler sertleştirildi - Haber 14:30: Belediye personelinden ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği - Haber 14:29: Pazar alanında virüse bariyerli önlem - Haber 14:28: İkizlerine kavuşan çoban annenin çocuklarına devlet desteği - Haber 14:27: Başkan Deveciler maaşını kampanyaya bağışladı - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor