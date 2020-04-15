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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan Türkiye'ye teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, korona virüsle mücadele kapsamında Azerbaycan'a gösterdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

15.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:05
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan Türkiye'ye teşekkür
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, korona virüsle mücadele kapsamında Azerbaycan'a gösterdiği destek için Türkiye 'ye teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, sosyal medya hesabından yayınladığı yazılı açıklamada Türkiye'ye teşekkür ederek "Kardeş Türkiye'ye derin şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerimiz hem iyi günlerde hem de zor günlerde daima birbirinin yanındadır. Bizim birliğimiz, gücümüz bundandır. Halklarımıza sağlık, barış ve refah diliyorum. Yüce Allah dünyamızı korusun" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Türk Bayrakları birlikte ışıklandırılmıştı

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesini desteklemek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları Başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine yansıtılmıştı. Ankara'nın simgesi Atakule de Azerbaycan ve Türk bayrakları ile ışıklandırılmıştı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Türkiye, 3. Sayfa
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