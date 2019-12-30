Haberler » Ekonomi » Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: 'Bakü, TürkAkım'ı başından beri destekledi' - Ekonomi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bakü, TürkAkım'ı başından beri destekledi"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TürkAkım projesinin Türkiye ve Rusya için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek, "Her iki ülke de bizim yakın ortağımız.

30.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:32 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TürkAkım projesinin Türkiye ve Rusya için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek, "Her iki ülke de bizim yakın ortağımız. Bakü, TürkAkım'ı başından beri destekledi." dedi.
Aliyev, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e verdiği mülakatta, bölgesel enerji projelerine dair değerlendirmelerde bulundu.
Rusya ve Azerbaycan tarafından yürütülen enerji projelerinin birbirlerine rakip olmadığını anlatan Aliyev, "Bazen çeşitli ülkelerin basınında, enerji projelerimizin rekabet içerisinde olduğuna dair tezler duyuyoruz. Ancak bu kesinlikle böyle değil, olmamıştır ve olmayacaktır." diye konuştu.
Güney Gaz Koridoru projesinin tamamlanmasıyla yıllık 10 milyar metreküp doğal gazın Azerbaycan'dan Avrupa'ya sevk edileceğine işaret eden Aliyev, "Bu, Rusya'nın yıllık 150-170 milyar metreküplük sevkiyatı yanında küçük bir hacim. Bu nedenle Güney Gaz Koridoru bir rakip proje değildir." dedi.
TürkAkım projesine dair de değerlendirmelerde bulunan Aliyev, "TürkAkım projesinin Türkiye ve Rusya için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her iki ülke de bizim yakın ortağımız. Bakü, TürkAkım'ı başından beri destekledi. Ayrıca Azerbaycan ve Rusya, Türkiye'de kurulan doğal gaz altyapısını ortak bir şekilde kullanabilir." şeklinde konuştu.
Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım projesinin resmi açılış töreninin 8 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:46   İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den iklim değişikliği uyarısı - Ekonomi
18:44   Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
18:44   Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
18:42   Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:42   Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
17:19   TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor - Ekonomi
17:09   Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu - Ekonomi
16:39   Yerli otomobil, Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı: Saldırmak yerine ittifak yapalım - Ekonomi
16:02   Japonya'da 50 bin uçak bileti yabancı turistlere bedava dağıtılacak - Ekonomi
15:48   Simit Sarayı'ndan Ziraat Bankası açıklaması: Yapılan görüşmeler sonucu bir ortaklık olmadı - Ekonomi
30.12.2019 19:08:13