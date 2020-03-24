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Azerbaycan'da 15 kişide daha korona virüs tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Azerbaycan'da da yayılmaya başladı. Azeri yetkililerden yapılan son açıklamada ülkede 15 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi.

24.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:32
Azerbaycan'da 15 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 15 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi.

Tedavi altına alınan hastalardan altısının durumunun orta ağır, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Son verilere göre, Azerbaycan'da 2 bin 126 kişi hastanelerde karantinaya alındı.

10 HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Azerbaycan'da bugüne kadar toplam korona vakası tespit edilen taşıyıcılardan biri hayatını kaybetti, 10 hasta ise sağlığına kavuştu. Azerbaycan'da tedavisi devam eden hasta sayısı ise 76'ya yükseldi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Azerbaycan, Güncel

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