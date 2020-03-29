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Azerbaycan'da 27 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan'da, 27 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısı 209'a yükseldi.

29.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:58
Azerbaycan'da 27 kişide daha korona virüs tespit edildi
Azerbaycan 'da, 27 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısı 209'a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 27 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, tedavi altına alınan yeni hastalardan sekizinin durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 209'a yükselirken, korona virüs tespit edilen 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise taburcu oldu.

Yaklaşık 3 bin kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da bugüne kadar 25 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Azerbaycan'da 27 kişide daha korona virüs tespit edildi - Haberler

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