Azerbaycan'da 4 kişide daha korona virüsü tespit edildi
Azerbaycan'da 4 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 16'ya yükseldi.
15.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:24
Azerbaycan 'da 4 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 16'ya yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Virüs taşıdığı tespit edilen 4 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 4 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı yeniden 16'ya yükseldi.
Öte yandan, Azerbaycan'da daha önce korona virüsünden 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise iyileşmişti. - BAKÜ
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Virüs taşıdığı tespit edilen 4 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 4 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı yeniden 16'ya yükseldi.
Öte yandan, Azerbaycan'da daha önce korona virüsünden 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise iyileşmişti. - BAKÜ
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan, Güncel
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