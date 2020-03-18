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Azerbaycan'dan güzel haber geldi: 4 koronavirüs hastası daha iyileşti

Tüm dünyanın binlerce koronavirüs ölümleri ile karşılaştığı bugünlerde Azerbaycan'dan iyi haber geldi. Yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına yakalanan 4 hastanın, tedavi sonrası iyileştiği belirtildi.

18.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:51
Azerbaycan'dan güzel haber geldi: 4 koronavirüs hastası daha iyileşti

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı çalışan Operasyon Karargahı, Azerbaycan'da koronavirüsü pozitif olan 4 kişinin daha hastanedeki tedavileri sonrasında iyileştiğini açıkladı.

KORONAVİRÜSÜ YENEN KİŞİ SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Azerbaycan'da 4 hastanın daha virüsü yenip iyileşmesiyle, koronavirüs vakalarında iyileşen hasta sayısı 10'a yükseldi.

TOPLAM VAKA SAYISI 23

Azerbaycan'da toplam tedavi altında bulunan aktif koronavirüs vaka sayısı 23 olarak bildirildi. Bugüne kadar vakalardan 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise iyileşti.

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Kaynak: İHA

Etiketler : Azerbaycan, Güncel

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