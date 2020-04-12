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Azerbaycan'da 40 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan'da 40 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 98'e yükseldi.

12.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:25
Azerbaycan'da 40 kişide daha korona virüs tespit edildi
Azerbaycan 'da 40 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 98'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 40 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 98'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 11 kişi hayatını kaybetti, toplam 250 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 65 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Güncel
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