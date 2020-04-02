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Azerbaycan'da 41 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan'da, 41 kişide daha korona virüs vakası daha tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam vaka sayısı 400'e yükseldi.

02.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:13
Azerbaycan'da 41 kişide daha korona virüs tespit edildi
Azerbaycan 'da, 41 kişide daha korona virüs vakası daha tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam vaka sayısı 400'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 41 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan 8'sinin durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 400'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise taburcu oldu.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Azerbaycan'da 41 kişide daha korona virüs tespit edildi - Haberler

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