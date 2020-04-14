Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Azerbaycan'da 49 kişide daha korona virüs tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan'da, 49 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 197'ye yükseldi.

14.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:22
Azerbaycan'da 49 kişide daha korona virüs tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti
Azerbaycan 'da, 49 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 197'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 49 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 1 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden 87 yaşındaki hastanın şeker ve kalp rahatsızlığına sahip olduğunu vurgulayan yetkililer, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hastanın kurtarılamadığını söyledi. Ayrıca açıklamada, 62 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 197'ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 12 kişi hayatını kaybetti, 351 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 70 bine yakın kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Macron’un özür konuşması, Dünya Kupası’nın izlenme rekorunu kırdı Haberler
Macron'un özür konuşması, Dünya Kupası'nın izlenme rekorunu kırdı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti Haberler
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti
’’Maganda kurşunu vurdu’’ diyen adamın, kendini vurduğu ortaya çıktı Haberler
''Maganda kurşunu vurdu'' diyen adamın, kendini vurduğu ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Azerbaycan'da 49 kişide daha korona virüs tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:57: Samsun'da konut abonelerinin su sayaçları okunmayacak - Haber 16:57: Bünyan Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı - Haber 16:56: Antalya'da plazma nakledilen hastanın koronavirüs testi negatife döndü - Haber 16:56: Senegal'de 20 müzisyen Kovid-19'a karşı tek ses oldu - Haber 16:56: Zeynep Yaren'in "muhabbet kuşu" talebini belediye başkanı yerine getirdi - Haber 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler 15:42: Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar - Haber