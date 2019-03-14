Azerbaycan'da 56 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Bakü

Azerbaycan
'da, İran
'dan Ukrayna
'ya kaçırılmak istenen 56 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamada, İran-Azerbaycan sınırında, İran'dan Ukrayna'ya giden bir tırda yapılan aramada dedektör köpeklerin
eğitimli köpeklerin koku aldığı, bunun üzerine araçta daha detaylı aramanın yapıldığı bildirildi. Plastik
ev dekorasyonu malzemeleri taşıyan araçta yapılan aramada, 143 parça malzemenin plastik değil psikotrop madde olan metamfetaminden oluştuğunun tespit edildiği kaydedildi.
Toplam ağırlığı 56,3 kilogram olduğu belirtilen psikotrop maddelerin piyasa fiyatının 9,5 milyon manat (yaklaşık 5,58 milyon dolar) olduğu bildirildi.
İran, Ukrayna, Azerbaycan, Güncel
Kaynak: AA