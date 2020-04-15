Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Azerbaycan'da 56 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan'da 56 kişide daha korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 253'e yükseldi.

15.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:37
Azerbaycan'da 56 kişide daha korona virüs tespit edildi
Azerbaycan 'da 56 kişide daha korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 253'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 56 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 53 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 253'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 13 kişi hayatını kaybetti, 404 kişi ise taburcu edildi.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 75 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Azerbaycan'da 56 kişide daha korona virüs tespit edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:34: Vatandaş uyarıyı dinlemedi, belediye ekipleri bankları tek tek söktü - Haber 17:34: Hak-İş yeni torba kanun taslağına dair önerilerini hükümete sundu - Haber 17:33: Vali Erin hayırseverlere teşekkür etti - Haber 17:32: Hatay'da tahliyeler başladı - Haber 17:32: Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - Haber 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 16:47: DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç - Haberler 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi 10:11: Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak - Ekonomi