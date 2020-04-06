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Azerbaycan'da 57 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan'da, 57 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 641'e yükseldi.

06.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:00
Azerbaycan'da 57 kişide daha korona virüs tespit edildi
Azerbaycan 'da, 57 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 641'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüs operasyon karargahı tarafından yapılan açıklamada, 57 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 12 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğu bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan 14'ünün durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 641'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 7 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 40 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Azerbaycan'da 57 kişide daha korona virüs tespit edildi - Haberler

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