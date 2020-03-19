Azerbaycan'da 60 milyon ton rezerve sahip petrol yatağı bulundu
Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni petrol yatağı bulundu.
19.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:38
Hazar Denizi'nin Azerbaycan 'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni petrol yatağı bulundu.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Equinor şirketi ile yapılan ortak çalışmada, "Karabağ " ismi verilen yatakta 60 milyon ton rezerv bulunduğunun kesinleştiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu petrol sahasının SOCAR ve Equinor tarafından ortak işletileceği belirtildi.
Hazar Denizi'nde 1959'da beri bilinen Karabağ yatağında 1997-98 yıllarında da keşif kazıları yapılmış, o dönemde yeterli rezerv bulunamadığı için sonuç alınamamıştı.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Equinor şirketi ile yapılan ortak çalışmada, "Karabağ " ismi verilen yatakta 60 milyon ton rezerv bulunduğunun kesinleştiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu petrol sahasının SOCAR ve Equinor tarafından ortak işletileceği belirtildi.
Hazar Denizi'nde 1959'da beri bilinen Karabağ yatağında 1997-98 yıllarında da keşif kazıları yapılmış, o dönemde yeterli rezerv bulunamadığı için sonuç alınamamıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Hazar Denizi, Azerbaycan, Karabağ, Güncel