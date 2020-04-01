Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Azerbaycan'da 61 kişide daha Korona virüs tespit edildi

Azerbaycan'da, 61 kişide daha Korona virüs vakası daha tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 359'a yükseldi.

01.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:43
Azerbaycan'da 61 kişide daha Korona virüs tespit edildi
Azerbaycan 'da, 61 kişide daha Korona virüs vakası daha tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 359'a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona virüs operasyon karargahı tarafından yapılan açıklamada, 61 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan 7'sinin durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 359'a yükselirken, korona virüs tespit edilen 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 4 bin 500'ün üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 35 bine yakın kişiye Korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Azerbaycan'da 61 kişide daha Korona virüs tespit edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti Haberler
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti
Bağış hesapları bloke edilen İBB’den ilk hamle geldi Haberler
Bağış hesapları bloke edilen İBB'den ilk hamle geldi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haberler
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Süpermen, koronavirüse karşı İstanbul’da sokağa indi Haberler
Süpermen, koronavirüse karşı İstanbul'da sokağa indi
Koronanın vurduğu ABD’de durumun vahametini en iyi anlatan kare! Haberler
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare!

Son Dakika Güncel Haberleri

15:14: Erdoğan: "Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını... - Haber 15:14: Husiler Dünya Gıda Programı'na ait 6 kamyon una el koydu - Haber 15:14: Erdoğan: "Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve partimize gönül verenlerin... - Haber 15:14: Edirne Valiliği: "İkinci bir uyarıya kadar zaruri olmadıkça evlerinizden çıkmayınız" - Haber 15:14: Erdoğan: "Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum" - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber