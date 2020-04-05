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Azerbaycan'da 63 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan'da, 63 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle, ülke genelinde vaka sayısı 584'e yükseldi.

05.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:50
Azerbaycan'da 63 kişide daha korona virüs tespit edildi
Azerbaycan 'da, 63 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle, ülke genelinde vaka sayısı 584'e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüs operasyon karargahı tarafından yapılan açıklamada, 63 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan 14'ünün durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 584'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 5 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise taburcu oldu.
Azerbaycan'da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 35 bine yakın kişiye korona virüs testi yapıldı.
(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Azerbaycan'da 63 kişide daha korona virüs tespit edildi - Haberler

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