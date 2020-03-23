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Azerbaycan'da 7 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan'da 7 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesi sonucu ülkedeki vak'a sayısı 61 yükseldi.

23.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:25
Azerbaycan'da 7 kişide daha korona virüs tespit edildi
Azerbaycan 'da 7 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesi sonucu ülkedeki vak'a sayısı 61 yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 7 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan 3'ünün durumunun orta ağır, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da bugüne kadar Covid-19 vak'ası tespit edilen taşıyıcılardan 1'i hayatını kaybetti, 10 hasta ise sağlığına kavuştu.
Azerbaycan'da tedavisi devam eden Covid-19 taşıyıcısı hasta sayısı ise 61'e yükseldi.
(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Azerbaycan, Güncel

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