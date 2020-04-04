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Azerbaycan'da 78 kişide daha korona virüs tespit edildi, vaka sayısı 521'e ulaştı

Azerbaycan'da, 78 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 521'e yükseldi.

04.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:15
Azerbaycan'da 78 kişide daha korona virüs tespit edildi, vaka sayısı 521'e ulaştı
Azerbaycan 'da, 78 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 521'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüs operasyon karargahı tarafından yapılan açıklamada, 78 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Böylelikle ülkede vaka sayısı 521'e ulaştı. Tedavi altına alınan hastalardan 17'sinin durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 521'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 5 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 35 bine yakın kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, 3. Sayfa
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