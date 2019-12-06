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Azerbaycan'da bir günde 650 bin fidan dikildi

Azerbaycan'da, ünlü şair ve mutasavvıf İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılı dolayısıyla 650 bin fidan dikildi.

06.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:46Azerbaycan'da bir günde 650 bin fidan dikildi
'da, ünlü şair ve mutasavvıf İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılı dolayısıyla 650 bin fidan dikildi.
Azerbaycan Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın teşebbüsüyle başlatılan fidan dikme kampanyası, Nesimi'nin doğduğu Şamahı kentinde başladı.
Şamahı'daki etkinliğe Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev katıldı.
Cumhurbaşkanı Aliyev'in ilk fidanı dikerek başlattığı kampanya kapsamında, ülke genelinde 650 bin fidan toprakla buluştu.
Bakü yakınlarındaki Müşfikabat kasabasında gerçekleştirilen etkinliğe Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, devlet yetkilileri, diplomatik misyon temsilcileri ve gazeteciler katıldı.
Geleneksel müzikler eşliğinde adeta bir panayır havasında geçen etkinlikte katılımcılar fidan dikti.
Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kampanyanın, Azerbaycan'da bugüne kadar gerçekleştirilen çevre eksenli projelerden "en muhteşemi" olduğunu söyledi.
Ülke genelinde binlerce kişinin gönüllü şekilde bu kampanyaya katıldığını belirten Ahmedov, "Birkaç yıl sonra bu ağaçlar büyüyecek, bazıları yeşillik, bazıları meyve verecek. Azerbaycan'da hava daha iyi olacak ve insanlar daha iyi bir çevrede yaşayacak. Aynı zamanda ülkemiz güzelleşecek. Ağaç dikilen bölgeler yeşil vadiye dönüşecek." şeklinde konuştu.

Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA

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