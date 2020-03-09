Azerbaycan'da Cimnastikçiler 1 Altın 2 Bronz Madalya Kazandı
07-08 Mart 2020 tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Artistik Cimnastik Uluslararası Gençler Trophy turnuvasında Türkiye'yi temsil eden sporcular 1 altın 2 bronz madalya kazandılar.
09.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:20
07-08 Mart 2020 tarihleri arasında Azerbaycan 'ın başkenti Bakü 'de yapılan Artistik Cimnastik Uluslararası Gençler Trophy turnuvasında Türkiye 'yi temsil eden sporcular 1 altın 2 bronz madalya kazandılar.
Turnuvaya Türkiye haricinde Azerbaycan, Çin, Hollanda, Ukrayna, Gürcistan, Polonya ülkeleri katıldı.
Türkiye'yi temsilen katılan sporculardan Mert Efe Kılıçer, paralel aletinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken, Hasan Bulut ise genel tasnifte ve barfiks aletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, uluslararası turnuvada şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektirdiği için sporcuları ve antrenörleri Mehmet Bilgin'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Turnuvaya Türkiye haricinde Azerbaycan, Çin, Hollanda, Ukrayna, Gürcistan, Polonya ülkeleri katıldı.
Türkiye'yi temsilen katılan sporculardan Mert Efe Kılıçer, paralel aletinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken, Hasan Bulut ise genel tasnifte ve barfiks aletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, uluslararası turnuvada şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektirdiği için sporcuları ve antrenörleri Mehmet Bilgin'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Azerbaycan'da Cimnastikçiler 1 Altın 2 Bronz Madalya Kazandı
Etiketler : Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Spor
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