Azerbaycan'da Covid-19 önlemi: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, halk sadece acil tıbbi ihtiyaç, yaşam ve sağlık için acil bir tehlike söz konusu olduğunda, faaliyetlerine izin verilen işletmelerden alışveriş ve ev atıklarını atmak için dışarı çıkılabilecek
30.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:14
Azerbaycan 'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, halk sadece acil tıbbi ihtiyaç, yaşam ve sağlık için acil bir tehlike söz konusu olduğunda, faaliyetlerine izin verilen işletmelerden alışveriş ve ev atıklarını atmak için dışarı çıkılabilecek.
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, halk sadece acil tıbbi ihtiyaç, yaşam ve sağlık için acil bir tehlike söz konusu olduğunda, faaliyetlerine izin verilen işletmelerden alışveriş ve ev atıklarını atmak için dışarı çıkılabilecek.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Azerbaycan, Dünya