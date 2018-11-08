Azerbaycan'da "Devlet Bayrak Günü" Sergisi

Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de, Devlet Bayrak Günü ve Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski para, pul, madalya ve diğer eşyalardan oluşan sergi açıldı.
Bakü'deki Halı Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışına Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakan Yardımcısı Elmir Velizade, Azermarka Direktörü Leyla Gülaliyeva, Filateli Birliği Başkan Vekili Rövşen Ahmedov, koleksiyoncular ve davetliler katıldı.
"BakuFilEkspo" ismi verilen sergide, 19 koleksiyonere ait, Azerbaycan hanlıkları dönemine ilişkin madeni paralar, Azerbaycan Cumhuriyeti
'nde 1918'de kullanılan posta pulları, kartpostallar, çeşitli dönemlere ait filateli ve nümizmatik ürünler sergilendi.
Sergide, Türk vatandaşı ve Azerbaycan Filateli Birliğinin en genç üyesi olan 12 yaşındaki Yağız Altıparmak, koleksiyonundaki Mustafa Kemal Atatürk
temalı pul ve ilk gün zarflarını sergiledi.
Tarihteki ünlü kişilerle ilgili hatıra madalyaları, fauna konulu gümüş hatıra paraları ve eski kibrit kutularının da yer aldığı sergi 2 gün devam edecek.
Üç renkli Azerbaycan bayrağı, 9 Kasım 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti toplantısında kabul edilmişti. Sovyetler Birliği
'nin dağılmasıyla bağımsızlık elde eden Azerbaycan, cumhuriyet döneminde kabul edilen bayrağı, 1991'de tekrar milli bayrak olarak benimsemişti. Ülkede 2009'da 9 Kasım günü, Cumhurbaşkanı
kararnamesi ile "Devlet Bayrak Günü" ve resmi tatil ilan edilmişti.
Bakü,Azerbaycan
08 Kasım 2018 Perşembe 17:22