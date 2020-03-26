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Azerbaycan'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

26.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:23
Azerbaycan'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Azerbaycan 'ın başkenti Bakü 'de korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Azerbaycan'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında otobüs durakları, sokaklar, binalar ve parklar gibi vatandaşların çoğunlukla bulundukları alanlar dezenfekte ediliyor. Azerbaycan'da korona virüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alıyor. 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasını yasaklayan yetkililer, vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamasını tavsiye ediyor. Vatandaşların sokağa çıkmaları halinde ise maske takmaları ve mümkün olduğunca diğer insanlarla temaslardan kaçınılması öneriliyor.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan son yapılan açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Korona virüs nedeniyle tedavi altına alınan 81 hastanın üçünün durumunun ağır, 5'inin durumunun orta ağır, diğerlerinin ise sağlık durumunun stabil olduğu vurgulandı.

Son verilerle birlikte Azerbaycan'da mevcut vak'a sayısı 81'e yükselirken 3 bine yakın kişi de karantinada tutuluyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Bakü, Güncel

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