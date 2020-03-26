Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Azerbaycan'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

- Azerbaycan'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

26.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:45
- Azerbaycan 'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'de korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Azerbaycan'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında otobüs durakları, sokaklar, binalar ve parklar gibi vatandaşların çoğunlukla bulundukları alanlar dezenfekte ediliyor. Azerbaycan'da korona virüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alıyor. 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasını yasaklayan yetkililer, vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamasını tavsiye ediyor. Vatandaşların sokağa çıkmaları halinde ise maske takmaları ve mümkün olduğunca diğer insanlarla temaslardan kaçınılması öneriliyor.
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan son yapılan açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Korona virüs nedeniyle tedavi altına alınan 81 hastanın üçünün durumunun ağır, 5'inin durumunun orta ağır, diğerlerinin ise sağlık durumunun stabil olduğu vurgulandı.
Son verilerle birlikte Azerbaycan'da mevcut vak'a sayısı 81'e yükselirken 3 bine yakın kişi de karantinada tutuluyor. - Azerbaycan’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Bakü, Güncel

Haberin Videosu :

- Azerbaycan'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››- Azerbaycan'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
New York’ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı Haberler
New York'ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı Haberler
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek’in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak

Son Dakika Güncel Haberleri

21:52: Bariyere devrilen kamyonda sıkışan sürücü ağır yaralandı - Haber 21:51: Meslek lisesi öğrencileri günde 12 saat dezenfektan mesaisinde - Haber 21:51: Pakistan camilerde cemaatle kılınan namazları yasakladı - Haber 21:51: Mardin'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi - Haber 21:50: İçişleri Bakanlığından sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı - Haber 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 20:53: Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü - Haber 20:30: New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı - Haber 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? - Spor 20:04: Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Haber 19:37: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı - Haber 19:18: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor - Haber