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Azerbaycan'da düşen askeri uçağın kara kutusu bulundu

Azerbaycan'da eğitim uçuşu sırasında düşen MiG-29 savaş uçağının kara kutusu bulundu.

19.08.2019 12:02 Azerbaycan'da düşen askeri uçağın kara kutusu bulundu
Azerbaycan'da eğitim uçuşu sırasında düşen MiG-29 savaş uçağının kara kutusu bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz gecesi eğitim uçuşu sırasında düşen MiG-29 savaş uçağının kara kutusunun bulundu. Cihazda yer alan bilgilerin elde edilmesi için kara kutunun teknik durumunun incelendiğini belirten yetkililer, uçağın kalıntılarını deniz tabanından çıkarmak için yapılan çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağı, 24 Temmuz akşam saatlerinde eğitim uçuşu gerçekleştirirken Hazar Denizi'ne düşmüştü.

Hazar Denizi'ne düşen uçağın bulunması için yapılan arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den de uzman ekip katılmıştı. - BAKÜ

Azerbaycan, Güncel

Kaynak: İHA

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