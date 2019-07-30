Haberler» Güncel» Haber

Azerbaycan'da düşen savaş uçağı için Türkiye'den ekip davet edildi

Azerbaycan'da eğitim uçuşu gerçekleştirirken Hazar Denizi'ne düşen uçağın bulunması için Türkiye'den uzman ekip davet edildi.

30.07.2019 17:48 Azerbaycan'da düşen savaş uçağı için Türkiye'den ekip davet edildi
Azerbaycan'da eğitim uçuşu gerçekleştirirken Hazar Denizi'ne düşen uçağın bulunması için Türkiye'den uzman ekip davet edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitim uçuşu sırasında düşen MiG-29 savaş uçağın arama çalışmalarının, profesyonel dalgıçlar ve modern denizaltı robotlarla devam ettirildiği bildirildi.
Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına takviye güçlerin katılması için Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarına başvuruda bulunulduğu, yakın zamanda Türkiye'den uzman bir ekibin Bakü'ye geleceği kaydedildi.
Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağı, 24 Temmuz akşam saatlerinde eğitim uçuşu gerçekleştirirken, Hazar Denizi'ne düşmüştü.

Hazar Denizi, Azerbaycan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:19   12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de
03:40   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:33   Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
03:18   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
03:12   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:09   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
02:51   Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı