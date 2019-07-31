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Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları

Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının enkazını ve pilotu bulma çalışmalarına destek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Bakü'ye hareket etti.

31.07.2019 13:58 Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları
Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının enkazını ve pilotu bulma çalışmalarına destek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Bakü'ye hareket etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan'da eğitim uçuşu gerçekleştirirken Hazar Denizi'ne düşen uçağın bulunması için ekip gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, "Eğitim uçuşu yaptığı sırada Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağı için Deniz Kuvvetlerimize ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi Bakü'ye hareket etti. Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareket eden Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, 24 Temmuz tarihinde düşen uçağın enkazını ve pilotunu arama çalışmalarına destek verecek." ifadelerine yer verildi.

Hazar Denizi, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Kaynak: AA

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