Haberler » Güncel » Azerbaycan'da erken parlamento seçimi - Haber

Azerbaycan'da erken parlamento seçimi

Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

09.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:28Azerbaycan'da erken parlamento seçimi
'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.
Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gitti.
Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarıştı. Seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izledi.
Resmi olmayan ilk sonuçların bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağı öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı.

Milletvekili, Parlamento, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 18:52:55