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Azerbaycan'da halk sandık başında

Azerbaycan'da seçmenler 6'ncı dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gitti.

09.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:48Azerbaycan'da halk sandık başında

'da seçmenler 6'ncı dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Azerbaycan Parlamentosu'ndaki 125 koltuk için 1314 milletvekili adayı yarışıyor.

Azerbaycan'da yaklaşık 5 milyon 329 bin 460 seçmen oy vermek için Türkiye saatiyle 07.00'de sandıklara gitti. seçimlerini 78 binden fazla gözlemci takip ediyor. Ayrıca seçimleri takip etmek için 883 uluslararası gözlemci akredite edildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını elde eden Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6'ncı kez sandık başına gidiyor.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi'nden (MSK) yapılan açıklamada, seçimlerin yerel saatle 08.00'da resmen başladığı belirtilirken, oy verme işleminin yerel saatle 19.00'a kadar devam edeceği, resmi olmayan ilk sonuçların ise bugün akşam saatlerinde açıklanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vatandaşların oy kullanma görüntüleri

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Kaynak: DHA

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