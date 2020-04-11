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Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı bini aştı

Azerbaycan'da korona virüsten 1 kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı 67 kişi artarak bin 58'e yükseldi.

11.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:05
Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı bini aştı
Azerbaycan 'da korona virüsten 1 kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı 67 kişi artarak bin 58'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 67 kişide daha korona virüs tespit edildiği aktarılırken, 1 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Yetkililer, hayatını kaybeden 85 yaşındaki hastanın kalp rahatsızlığı olduğunu aktarırken, hayatını kaybeden hastanın temasta olduğu kişilerin belirlenerek karantina altına alındığını duyurdu.

Operasyon Karargahı, ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısının bin 58'e yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 11'e ulaştığını açıkladı. Karargah, ayrıca 200 kişinin korona virüs hastalığını yenerek taburcu olduğunu duyurdu.

Azerbaycan'da bugüne kadar 60 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Güncel
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