Azerbaycan'da korona virüs vakası 34'e çıktı
Azerbaycan'da 6 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 34'e yükseldi.
17.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:12
Azerbaycan 'da 6 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 34'e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 6 kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Virüs taşıdığı tespit edilen 6 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Ülkede tespit edilen 6 yeni vakanın ardından toplam vaka sayısı 34'e yükseldi. Azerbaycan'da daha önce 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Camilere virüs engeli
Azerbaycan'da artan korona virüs vakalarının ardından virüsün yayılımını engellemek için camilerin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Kafkas Müslümanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, hızla yayılan korona virüsün temas yoluyla geçtiğini ve virüsün Azerbaycan'da daha fazla yayılmasını önlemek için camilere ve ibadet yerlerine girişin yasaklandığı belirtildi. - BAKÜ
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 6 kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Virüs taşıdığı tespit edilen 6 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Ülkede tespit edilen 6 yeni vakanın ardından toplam vaka sayısı 34'e yükseldi. Azerbaycan'da daha önce 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Camilere virüs engeli
Azerbaycan'da artan korona virüs vakalarının ardından virüsün yayılımını engellemek için camilerin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Kafkas Müslümanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, hızla yayılan korona virüsün temas yoluyla geçtiğini ve virüsün Azerbaycan'da daha fazla yayılmasını önlemek için camilere ve ibadet yerlerine girişin yasaklandığı belirtildi. - BAKÜ
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan, Güncel
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