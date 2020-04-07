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Azerbaycan'da korona virüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 8'e yükseldi.

07.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:51
Azerbaycan'da korona virüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti
Azerbaycan 'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 8'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada 76 kişide daha korona virüs tespit edildiği ve 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 8'e ulaştığı bildirildi. Hayatını kaybeden 67 yaşındaki hastanın şeker hastalığına sahip olduğu vurgulandı. Hastaya yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve temasta olduğu kişiler belirlenerek karantinaya alındığı belirtildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 717'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 8 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 50 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Güncel
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