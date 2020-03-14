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Azerbaycan'da korona virüsü bulaşan 3 kişi daha iyileşti

Azerbaycan'da korona virüs (Covid-19) bulaşan 3 kişi iyileşerek taburcu edildi.

14.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:53
Azerbaycan'da korona virüsü bulaşan 3 kişi daha iyileşti
Azerbaycan 'da korona virüs (Covid-19) bulaşan 3 kişi iyileşerek taburcu edildi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı operasyon karargahı, Azerbaycan'da korona virüs vak'ası tespit edilen 3 kişin daha özel donanımlı hastanelerde aldıkları tedavi sonrasında iyileştiğini açıkladı. Azerbaycan'da korona virüsü tespit edilen toplamda 6 kişinin iyileştiği açıklandı. Azerbaycan'da 1 kişi ise korona virüsü yüzünden hayatını kaybetmişti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler : Azerbaycan, Güncel

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