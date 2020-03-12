Azerbaycan'da korona virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Azerbaycan'da korona virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
12.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:33
Azerbaycan 'da korona virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. - BAKÜ
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan, 3. Sayfa
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