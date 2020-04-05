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Azerbaycan'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi

Azerbaycan'da korona virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7'ye ulaştı.

05.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:18
Azerbaycan'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi
Azerbaycan'da korona virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde ölü sayıları artıyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölü sayısının 7'ye ulaştığı bildirildi. Yetkililer hayatını kaybeden 89 yaşındaki hastanın şeker hastası, 56 yaşındaki hastanın ise kalp hastalığı, arteriyel hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi rahatsızlıklarının bulunduğunu belirtti. Hayatını kaybeden hastaların temasta olduğu kişilerin belirlenerek karantinaya alındığı aktarıldı.

Ülke genelinde 63 kişide daha virüs tespit edildiği, toplam vaka sayısının 584'e yükseldiği ifade edildi. Taburcu olanların sayısı ise 32 olarak açıklandı. Azerbaycan'da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutulurken ve şu ana kadar 35 bine yakın kişiye korona virüsü testi yapıldığı ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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