Azerbaycan'da korona virüsü taşıyan 3 kişinin durumu iyi
Azerbaycan'da korona virüsü taşıyan 3 kişinin gördükleri tedaviler sonrasında iyileştiği açıklandı.
10.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:00
Azerbaycan 'da korona virüsü taşıyan 3 kişinin gördükleri tedaviler sonrasında iyileştiği açıklandı.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü vakası tespit edilen 3 kişinin özel donanımlı hastanelerde aldıkları tedavi sonrasında iyileştiğini açıkladı.
Öte yandan Azerbaycan'da 11 korona virüsü vakası bulunuyor.
(İHA)
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü vakası tespit edilen 3 kişinin özel donanımlı hastanelerde aldıkları tedavi sonrasında iyileştiğini açıkladı.
Öte yandan Azerbaycan'da 11 korona virüsü vakası bulunuyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan, Güncel
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