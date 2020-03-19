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Azerbaycan'da Korona virüsü vaka sayısı 44'e yükseldi

Azerbaycan'da 10 kişide daha Korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 44'e yükseldi.

19.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:04
Azerbaycan'da Korona virüsü vaka sayısı 44'e yükseldi
Azerbaycan 'da 10 kişide daha Korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 44'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Korona virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 10 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, Korona virüsü testi pozitif çıkan 10 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 10 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 44'e yükseldi.

Daha önce 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 hastanın da iyileştiği Azerbaycan'da tedavisi devam eden Korona virüsü hasta sayısı ise 33'e ulaştı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler : Azerbaycan, Kabine, Güncel

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