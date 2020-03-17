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Azerbaycan'da korona virüsü vakaları 28'e yükseldi

Azerbaycan'da 3 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 28'e yükseldi.

17.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:35
Azerbaycan'da korona virüsü vakaları 28'e yükseldi
Azerbaycan 'da 3 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 28'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 3 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada 3 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Virüs taşıdığı tespit edilen 3 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 3 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 28'e yükseldi. Yetkililer vatandaşları korona virüsü tehlikesi nedeniyle tedbirli olmaya çağırdı.

Azerbaycan'da 18 Mart Töreni iptal edildi

Türkiye Bakü Büyükelçiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümü sebebiyle 18 Mart 2020 tarihinde Bakü'deki Türk ve Azerbaycan Şehitliğinde düzenlenmesi planlanan tören korona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde iptal edildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler : Azerbaycan, Bakü, Güncel

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