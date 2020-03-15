Azerbaycan'da korona virüsü vakası 18'e yükseldi
Azerbaycan'da 2 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 18'e yükseldi.
15.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:25
Azerbaycan 'da 2 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 18'e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, 2 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Virüs taşıdığı tespit edilen 2 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 2 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı yeniden 18'e yükseldi.
Öte yandan Azerbaycan'da daha önce korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise iyileşmişti. - BAKÜ
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, 2 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Virüs taşıdığı tespit edilen 2 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 2 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı yeniden 18'e yükseldi.
Öte yandan Azerbaycan'da daha önce korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise iyileşmişti. - BAKÜ
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor