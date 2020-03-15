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Azerbaycan'da korona virüsü vakası 18'e yükseldi

Azerbaycan'da 2 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 18'e yükseldi.

15.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:25
Azerbaycan'da korona virüsü vakası 18'e yükseldi
Azerbaycan 'da 2 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 18'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, 2 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Virüs taşıdığı tespit edilen 2 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 2 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı yeniden 18'e yükseldi.

Öte yandan Azerbaycan'da daha önce korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise iyileşmişti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler : Azerbaycan, Güncel

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