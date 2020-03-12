Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Azerbaycan'da koronavirüs teşhisi konulan bir kadın hayatını kaybetti.
12.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:31
Azerbaycan 'da koronavirüs teşhisi konulan bir kadın hayatını kaybetti.
Azerbaycan medyası, İran 'da koronavirüs teşhisi konulan ve karantina altına alınarak tedavisine başlanan; daha sonra Azerbaycan'a dönen 51 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.Azerbyacan'da koronavirüs teşhisi konulmuş 11 vaka bulunuyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Azerbaycan, İran, Dünya
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