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Azerbaycan'da koronavirüsten üçüncü ölüm

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi altında bulunan bir hasta daha hayatını kaybetti, 29 kişiye yeni tanı konuldu, 5 hasta taburcu edildi.

26.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:58
Azerbaycan'da koronavirüsten üçüncü ölüm
Azerbaycan 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi altında bulunan bir hasta daha hayatını kaybetti, 29 kişiye yeni tanı konuldu, 5 hasta taburcu edildi.
Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, bronşit hastası olan 59 yaşındaki koronavirüs taşıyıcısının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Azerbaycan'da daha önce de iki Kovid-19 hastası yaşamını yitirmişti.
Öte yandan, ülkede 29 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, tedavisi tamamlanan 5 hasta ise taburcu edildi.
Daha önce 10 hastanın iyileştiği Azerbaycan'da 5'i ağır, 104 koronavirüs taşıyıcısının tedavisi sürüyor.
Ülkede ilk vakanın görüldüğü 28 Şubat'tan bugüne kadar 20 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Azerbaycan, Güncel

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