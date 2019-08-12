Azerbaycan'da Kurban Bayramı - BAKÜ

Kurban Bayramı'nın bugün kutlanmaya başlandığı Azerbaycan'da halk, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Başkent Bakü'de halk, Haydar, Lezgi, Garaçukur ve İlahiyat camilerini doldurdu. Camilerde yer bulamayanlar namazlarını avlularda kıldı. Bakü'nün en büyük camilerinden Ejder Bey Camisi de bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu.

Namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı, işgal altındaki Dağlık Karabağ ve diğer bölgelerin düşman işgalinden kurtarılması, İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi.

Daha sonra bayramlaşan Bakülüler, kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ve kesimhanelere yöneldi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yayımladığı bayram mesajında Azerbaycanlıların bayramını kutladı.

Kaynak: AA