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Azerbaycan'da liste daraltıldı! Abdullah Avcı son 6 hoca arasında

Azerbaycan Futbol Federasyonu, yeni teknik direktörü belirlemek için hazırladığı listedeki hoca sayısını 6'ya düşürdü. Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Abdullah Avcı da 6 hoca arasında yer alıyor.

20.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:35

Federasyonu'nun, boşta olan Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için adayları arasında olduğunu açıkladığı Abdullah Avcı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Azerbaycan Futbol Federasyonu'na yakınlığıyla bilinen, futbolpress internet sitesine göre Azerbaycan Milli Takımı'nın teknik direktör adayları için hazırlanan geniş liste daraltıldı. Pek çok ismin yer aldığı bu geniş listede ismi bulunan Abdullah Avcı, yapılan elemenin ardından sayısı 6'ya indirilen adaylar arasında yer aldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Abdullah Avcı ile Azerbaycan Futbol Federasyonu arasında görüşmeler yapıldığı ancak anlaşma sağlanamadığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı savunuldu. İşin gerçeğinin, gerçekleştirilen bu görüşmelerin halen devam ettiği, tarafların müzakereyi sürdürdüğü bildirildi. Yapılan bu görüşmelerin içeriğine dair de bilgi verilerek, bunların finansal konular olduğu aktarıldı, maddi detaylarda uzlaşma arandığı belirtildi.

MART BAŞINDA BELLİ OLACAK

Abdullah Avcı dışında son listeye kalan iki teknik direktörün Cesare Prandelli ile Giovanni de Biasi oldukları vurgulandı.Nikola Jurcevic'in ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün, en geç Mart ayı başına kadar belirlenmiş olacağı ifade ediliyor.

(Skorer)

Azerbaycan'da liste daraltıldı! Abdullah Avcı son 6 hoca arasında

Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı, Azerbaycan, Futbol, Spor


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