Azerbaycan'da Messi'ye benzetilen 7 yaşındaki Kamran Babazade'nin babası ilgisizliğe isyan etti

Azerbaycan'da yaşayan 7 yaşındaki Kamran Babazade, sahip olduğu yetenekle izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Henüz 7 yaşında olmasına rağmen kendinden yaşça büyüklerle futbol oynayan ve üstün yeteneği ile göz dolduran Kamran Babazade, Azerbaycan'da da gündeme gelmeyi başardı.

Kamran'ın babası Rashad Babazade, oğlunun yeteneğinde futbolcunun çok az olduğunu belirtti ancak yeterli ilgili görmemesinden yakındı.

"KİMSE YETERLİ DESTEĞİ VERMİYOR"

Kamran'ın ihtiyacı olmasa da destek görmediğini belirten baba Rashad Babazade, "Kendi oğlum diye söylemiyorum, Azerbaycan'da Kamran kadar yetenekli çok az çocuk var ancak kimse Kamran'a yeterli desteği vermiyor. Videolarını izleyip yorum bile yapmıyorlar. Aslında böyle bir şeye ihtiyacı yok ama Azerbaycan futbolunun bugünkü kötü durumunu yazan kişiler, mevcut yeteneklere gerekli ilgiyi göstermiyor. Sonrasında da cesaret edip, ülkede futbolcu yetişmediğini söylüyorlar" dedi.

"1.5 YAŞINDAN BERİ FUTBOLLA İÇ İÇE"

Doğru sistemde Kamran'ın çok iyi bir yere gelebileceğini söyleyen Rashad Babazade, "Azerbaycan'da yetenekli futbolcu çok fazla. Biri de Kamran. Henüz 7 yaşında ve 1.5 yaşından beri futbolla iç içe. Kimse ondan Messi, Hazard, Griezmann olmasını beklemiyor ama temel bir futbol sistemiyle çok iyi yerlere gelebilir. Birçok antrenör, 7 yaşındaki bir çocuğun antrenmanlar sırasında tempo ile vücut kontrolünü koordine edebilmesine şaşırıyor" şeklinde konuştu.

"AZERBAYCAN'IN DEVLERİNİN İLGİLENMEMESİ UTANÇ VERİCİ"

Rashad Babazade, yakın zamanda Türkiye'ye geldiğini ve Kamran'ın videolarını Süper Lig ekiplerinin altyapı koordinatörlerine izlettiğini belirterek "Yakın zamanda Türkiye'ye gittim. Türk kulüpleriyle ilişkisi iyi olan bir arkadaşım var. Bir etkinliğe davet ettiler bizi. Orada Süper Lig ve alt liglerin altyapı koordinatörleri de vardı. Kamran'ın videolarını gösterme şansım oldu. 7 yaşında olduğuna inanamadılar. "9-10 yaş grubuyla oynamak için küçük ama çok büyük bir yeteneği var. Türkiye'de böyle yetenekli bir çocuk yok" dediler. Azerbaycan'ın en büyük kulüpleri Qarabağ ve Neftçi Bakü'den kimsenin ilgilenmemesi utanç verici" ifadelerini kullandı.

MESSI'YE BENZETİLSE DE RONALDO HAYRANI

Kamran ise tam bir Ronaldo hayranı ve amacı dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak.

Nasıl bir kariyere sahip olmak istediğini anlatan 7 yaşındaki minik Kamran, "Önce Ajax'a gitmek istiyorum. Sonrasında Real Madrid, Barcelona, Juventus gibi dünya devlerinde oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.