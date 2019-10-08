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Azerbaycan'da muhalifler gösteri düzenledi

Azerbaycan'da, meclis dışındaki muhalif partilerin oluşturduğu "Milli Şura" adlı koalisyon, hükümet karşıtı protesto düzenledi.

08.10.2019 15:44Azerbaycan'da muhalifler gösteri düzenledi
Azerbaycan'da, meclis dışındaki muhalif partilerin oluşturduğu "Milli Şura" adlı koalisyon, hükümet karşıtı protesto düzenledi.
Bakü Valiliği yakınlarında düzenlenen izinli gösteriye Milli Şura üyeleri ve destekçileri katıldı.
Yönetim aleyhine sloganların atıldığı, pankartların açıldığı mitingde yapılan konuşmalarda, adi suçlardan hüküm giyen fakat muhaliflerce siyasi tutuklu oldukları öne sürülen kişilerin salıverilmesi, toplantı ve gösteri özgürlüğünün kısıtlanmaması talep edildi.
Gösteride, fiyat artışının önüne geçilmesi, yolsuzlukların önlenmesi, sosyal politikalara önem verilmesi gibi konular da gündeme getirildi.
Yaklaşık bir saat süren gösteri, bildiri okunmasının ardından sona erdi.

Azerbaycan, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

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