- Azerbaycan'da sokaklar dezenfekte ediliyor
- Azerbaycan'da sokaklar dezenfekte ediliyor Azerbaycan'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullar, kreşler ve sokaklar dezenfekte ediliyor.
18.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:35
- Azerbaycan 'da sokaklar dezenfekte ediliyor
BAKÜ - Azerbaycan'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullar, kreşler ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Azerbaycan'da korona virüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alınmaya devam ediliyor. Başkent Bakü 'de üniversiteler, okullar, kreşler ve spor salonlarının faaliyetleri süreyle askıya alınmıştı. Faaliyetleri askıya alınan üniversiteler, okullar, kreşler ve spor salonlarında dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Ayrıca parklarda, metro istasyonlarında, alışveriş merkezlerinde, tren istasyonlarında da dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.Yetkililer, vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamasını tavsiye ediyor. Vatandaşların sokağa çıkmaları halinde ise maske takmaları ve mümkün olduğunca diğer insanlarla temaslardan kaçınılması öneriliyor. Azerbaycan genelinde bütün mağaza ve marketlere vatandaşlar için dezenfektanlar yerleştirilirken, alışveriş sepetleri her kullanımın ardından dezenfekte ediliyor ve görevliler maske ve eldiven takarak çalışıyor.Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ülkede toplam tedavi altında bulunan aktif korona virüsü vakası 23 olarak açıklandı. Bugüne kadar 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin ise iyileştiği belirtildi.
BAKÜ - Azerbaycan'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullar, kreşler ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Azerbaycan'da korona virüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alınmaya devam ediliyor. Başkent Bakü 'de üniversiteler, okullar, kreşler ve spor salonlarının faaliyetleri süreyle askıya alınmıştı. Faaliyetleri askıya alınan üniversiteler, okullar, kreşler ve spor salonlarında dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Ayrıca parklarda, metro istasyonlarında, alışveriş merkezlerinde, tren istasyonlarında da dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.Yetkililer, vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamasını tavsiye ediyor. Vatandaşların sokağa çıkmaları halinde ise maske takmaları ve mümkün olduğunca diğer insanlarla temaslardan kaçınılması öneriliyor. Azerbaycan genelinde bütün mağaza ve marketlere vatandaşlar için dezenfektanlar yerleştirilirken, alışveriş sepetleri her kullanımın ardından dezenfekte ediliyor ve görevliler maske ve eldiven takarak çalışıyor.Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ülkede toplam tedavi altında bulunan aktif korona virüsü vakası 23 olarak açıklandı. Bugüne kadar 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin ise iyileştiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Azerbaycan'da sokaklar dezenfekte ediliyor
Etiketler : Azerbaycan, Bakü, Güncel
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