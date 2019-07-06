06.07.2019 12:05
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Azerbaycan'da tank mermisi yere düştü: 2 şehit

Azerbaycan

Azerbaycan'da bir askeri üste meydana gelen patlama nedeniyle 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Azerbaycan'da bir askeri üste meydana gelen patlama nedeniyle 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, askerlerin taşıdığı tank mermisini yere düşmesi sonucunda patladığı belirtildi. Patlamada Amiddin Ağalarov ve Samir Salahov isimli 2 asker hayatını kaybederken, Nurlan Mammadov isimli asker ise ağır yaralandı. Bakanlık yetkilileri, şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Azerbaycan, Güncel

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