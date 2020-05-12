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Azerbaycan'da ticaret merkezinde yangın

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hırdalan kasabasında bulunan ticaret merkezinde yangın çıktı.

12.05.2020 01:33 | Son Güncelleme: 12.05.2020 01:35
Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hırdalan kasabasında bulunan ticaret merkezinde yangın çıktı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, inşaat malzemeleri satan çok sayıda dükkanın bulunduğu ticaret merkezinde akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına 32 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiyeci katıldı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Olayda can kaybı yaşanmazken 22 bin 360 metrekarelik ticaret merkezin 6 bin 760 metrekaresi yanarak kullanılamaz hale geldi. Aynı yerde Aralık 2019'da da yangın çıkmıştı. Azerbaycan’da ticaret merkezinde yangın

Kaynak: AA

Etiketler: Azerbaycan, Bakü, Güncel, Haber

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