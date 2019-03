Azerbaycan'da Trafik Polislerinden Kadın Sürücülere Sürpriz

Kaynak: İHA

Azerbaycan'da trafik polisleri, kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çiçek ve hediyeler dağıtarak kutladı.Azerbaycan'da trafik polisleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere sürpriz yaptı. Başkent Bakü sokaklarında denetim yapan trafik polisleri, kadın sürücülerin kullandığı araçları durdurdu. Polisler, durdurdukları kadın sürücülere, çeşitli hediyeler ve çiçek vererek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Kadın şoförler uygulamadan memnunTrafik polislerine hediyeler için teşekkür eden Aygun Abdullayeva, "Her yıl kadınlarımızı tebrik ediyorlar. Çok güzel bir his. Her zaman görüyordum ama bu sene bana da kısmet oldu" dedi. Başka durdurulan bir kadın şoför Günay Nuriyeva ise, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hediyelerle bizleri sevindiriyorlar. Kendi adıma bütün kadınları, anneleri 8 Mart nedeniyle tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.Örnek kadın şoförler mükafatlandırılıyorSon 10 yıldır bu etkinliği düzenlendiğini vurgulayan Devlet Trafik Polisi Basın Sözcüsü Vagif Asadov, "Trafik polisleri görevli olduğu bölgelerde kadın şoförleri durdurarak onlara gül ve çeşitli hediyeler veriyor. Bugün durdurulan her bir kadın şoförün belgeleri kontrol ediliyor. Eğer son 1 yıl içince herhangi bir cezası yoksa o örnek kadın şoför ilan ediliyor ve tarafımızdan çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor. Aynı zamanda bu gibi etkinliklerin düzenlenmesi sürücülerin daha dikkatli olmasına teşvik ediyor" diye konuştu. - BAKÜ