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Azerbaycan'da Türk iş insanları ve hayır kurumlarından gıda yardımı

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ve hayır kurumları, ramazan ayı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

27.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:15
Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ve hayır kurumları, ramazan ayı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla gıda yardımında bulundu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan, ramazanın ilk günlerinde salgından olumsuz etkilenen yaşlı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı.
Salgınla mücadele sürecinde ekonomileri daha da kötüleşen ailelere destek amacıyla temel gıda malzemeleriyle temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlatıldı.
Özellikle yalnız yaşayan emekliler, günlük ve vasıfsız işlerde çalışan dar gelirli kişilerle şehit aileleri ve gazilerin bulunduğu 800 aileye yardım kolisi ulaştırıldı.
MÜSİAD Azerbaycan Başkan Vekili Sait Yinanç, AA muhabirine, iş insanları olarak ihtiyaç sahibi kişilere yardımı kendilerine borç bildiklerini, bundan dolayı yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.
Yinanç, yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini de vurguladı.
GYF'den 1000 aileye yardım
Öte yandan Türk hayırseverlerce kurulan ve uzun yıllardır Bakü'de faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonu (GYF), 1000 aileye içerisinde hem gıda hem de hijyenik malzeme bulunan koliler dağıtıldı.
GYF Başkanı Ahmet Tecim, her yıl kardeşlik ve paylaşma ayı olan ramazanda GYF olarak insani yardımlarını artırdıklarını belirtti.
Tecim, bu yıl özellikle salgın nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü insanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını kaydetti.
Salgın tehlikesinden kısa sürede tüm dünyanın kurtulması temennisinde bulunan Tecim, Türkiye'den yardım gönderen hayırseverlere teşekkürlerini iletti. Azerbaycan’da Türk iş insanları ve hayır kurumlarından gıda yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Azerbaycan, Güncel , Haber
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